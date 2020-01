Business news: Libano, il governatore della Banca centrale Salamé chiede ulteriori poteri in risposta alla crisi

- Il governatore della Banca centrale del Libano, Riad Salamé, sta cercando di ottenere ulteriori poteri per rispondere alla crisi finanziaria del paese. Come riportato dal quotidiano libanese in lingua inglese "Daily Star", Salamé ha confermato di aver inviato una lettera al ministro delle Finanze ad interim, Ali Hassan Khalil, il 9 gennaio in cui ha chiesto "poteri eccezionali" necessari a regolamentare e standardizzare i controlli cui le banche commerciali stanno sottoponendo i correntisti. In reazione alla scarsità di dollari nel paese, a partire dallo scorso ottobre gli istituti di credito libanesi hanno progressivamente ridotto l'ammontare massimo di valuta statunitense che i loro clienti possono prelevare. In un'intervista all'emittente statunitense "Bloomberg", Salamé ha inoltre espresso l'auspicio che i libanesi possessori di Eurobond per il valore di 1,2 miliardi di dollari con scadenza a marzo sottoscrivano nuovi titoli di debito. (Lib)