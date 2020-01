Business news: Libano, posticipato al 30 aprile il termine per la presentazione delle offerte nuovi blocchi esplorativi

- Il ministero libanese dell'Energia ha posticipato il termine per la presentazione delle offerte relative alla concessione di licenze per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi offshore. Lo ha annunciato in un comunicato l'ufficio stampa del dicastero. Il ministro ad interim Nada Boustani ha motivato lo slittamento della scadenza dal 31 gennaio al 30 aprile prossimo con l'intenzione di concedere più tempo alle compagnie internazionali per esprimere il proprio interesse. Questo secondo turno interessa quattro nuovi blocchi su un totale di dieci collocati nella zona economica esclusiva del Libano e fa seguito all'assegnazione dei blocchi 4 e 9 a un consorzio formato da Total, Eni e Novatek nel febbraio 2018. (Res)