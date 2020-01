Business news: la Commissione di vigilanza chiede agli istituti di credito dati sui trasferimenti verso la Svizzera

- La Commissione di vigilanza bancaria ha richiesto agli istituti di credito libanesi informazioni sui trasferimenti di denaro verso la Svizzera. Lo riporta il sito di notizie libanese "Naharnet". La richiesta arriva alla luce di sospetti di trasferimenti di ingenti somme verso banche elvetiche e filiali di banche libanesi nella Confederazione. Le informazioni da trasmettere alla Commissione riguardano le operazioni effettuate a partire dal 17 ottobre 2019. Il governatore della Banca centrale Riad Salamé aveva già annunciato lo scorso dicembre l'intenzione di indagare su trasferimenti di somme importanti all'estero che - se confermate - costituirebbero una violazione delle restrizioni in vigore per tali transazioni. Salamé ha dichiarato che molte voci si sono susseguite su "politici, dirigenti pubblici e banchieri" coinvolti in fughe di capitali, aggiungendo che sono necessarie prove per accertarne le responsabilità. (Lib)