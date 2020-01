Business news: principe ereditario Abu Dhabi avrà ruolo chiave in nascita nuova capitale indonesiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario di Abu Dhabi avrà un ruolo chiave nella creazione della nuova capitale dell'Indonesia dopo che il presidente Joko Widodo ha chiesto a Mohamed Bin Zayed al Nahyan di presiedere un panel per supervisionare la realizzazione della nuova città. Anche il direttore generale e fondatore di SoftBank Masayoshi Son e l'ex primo ministro britannico Tony Blair entreranno a far parte del comitato direttivo, secondo il ministero per gli Affari marittimi e gli Investimenti dell'Indonesia. Il comitato consiglierà il governo sulla costruzione della nuova capitale che avrà un costo stimato di 34 miliardi di dollari e fornirà una spinta di fiducia per i potenziali investitori. L'Indonesia inizierà la costruzione della nuova capitale sull'isola del Borneo entro la fine dell'anno, nel tentativo di decongestionare Giacarta. La megalopoli da 30 milioni di abitanti, oltre al traffico cronico e all’inquinamento sta rapidamente affondando. Le sue fondamenta sono state indebolite dal pompaggio delle falde acquifere che hanno portato parti della capitale ad affondare al ritmo di 25 centimetri l'anno e quasi metà si trova già sotto il livello del mare. L'Indonesia ha identificato circa 256.000 ettari di terra sull'isola del Borneo per la capitale ancora da nominare e che sarà circa quattro volte più grande di Giacarta. Le autorità sposteranno la capitale in più fasi a partire dal 2024, con la nuova città che dovrebbe ospitare una volta completata 6-7 milioni di persone. La scorsa settimana SoftBank Group ha espresso interesse per la costruzione di una città intelligente e verde, unendosi a una lunga lista di investitori globali che desiderano partecipare al progetto di trasferimento di capitale indonesiana. Jokowi, come è comunemente noto Widodo, conta su entità private e statali per sostenere circa l'80 per cento del costo di costruzione della capitale. Il principe ereditario ha accettato l'offerta del presidente indonesiano di guidare il panel durante il World Future Energy Summit, evento sull’energia sostenibile che ha preso il via nella capitale emiratina Abu Dhabi. Il presidente indonesiano ha anche discusso dei piani per la creazione di un fondo sovrano con il principe ereditario e SoftBank, i cui dettagli saranno finalizzati in una riunione a Tokyo alla fine di questo mese. (Res)