Business news: Israele inizia a esportare gas naturale in Egitto

- Il ministero del Petrolio del Cairo ha confermato che Israele ha iniziato a esportare gas naturale in Egitto. “Si tratta di grande sviluppo che serve gli interessi economici di entrambi i paesi, in quanto consentirà a Israele di trasferire il suo gas naturale in Europa attraverso gli impianti di liquefazione egiziani, nel quadro del crescente ruolo dell'Egitto come snodo regionale per il commercio di energia", si legge nella nota. "Il ministro Tarek el Molla e la sua controparte israeliana ufficializzeranno l’annuncio nel corso riunione ministeriale dell'East Med Gas Forum che si terrà al Cairo", si legge nella dichiarazione. All'evento sono attesi i rappresentanti di Egitto, Cipro, Israele, Grecia, Italia, Giordania e Autorità nazionale palestinese. Secondo il ministero del Petrolio egiziano, i delegati approveranno l’istituzione “di un'organizzazione regionale per il gas naturale”. Le autorità egiziane hanno lanciato nei mesi scorsi l’East Mediterranean Gas Forum (Emgf), iniziativa di diplomazia economica che annovera diversi paesi compratori, acquirenti, intermediari o semplicemente interessati al quadrante del Mediterraneo Orientale. Alle ultime riunioni ministeriali hanno partecipato rappresentanti di Italia (presente al livello di sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico), Israele, Grecia, Cipro, Autorità nazionale palestinese, Giordania, Francia e Stati Uniti. Come già sottolineato da “Agenzia Nova”, la scorsa estate Washington ha mandato in Egitto il suo massimo esponente del settore, il segretario all’Energia Usa, Rick Perry, a conferma dell’importanza riservata all’iniziativa dall’amministrazione statunitense. La presenza allo stesso tavolo di rappresentanti israeliani e palestinesi è peraltro un fatto di rilievo, che aumenta il prestigio di un appuntamento sì “tecnico” ma dal profondo significato politico. L'ambiziosa iniziativa dell'Egitto, tesa a sfruttare gli impianti di rigassificazione sulla costa egiziana come snodo per il commercio di energia verso l’Europa e non solo, taglia fuori la Turchia. La compagnia Delek Drilling ha annunciato lo scorso 31 gennaio 2019 che le forniture di gas all'Egitto dal giacimento israeliano Leviathan (che vanta riserve stimante di circa 22 mila miliardi di piedi cubi di gas) sarebbero iniziate a breve. La compagnia statunitense Noble Energy, proprietaria del 39,66 per cento delle quote di Leviathan, situato circa 130 chilometri al largo di Haifa, ha iniziato a fine dicembre i test per valutare il corretto funzionamento dell’impianto. Il gas proveniente dal giacimento Leviathan viene trasferito attraverso due condotte sottomarine, lunghe 120 chilometri, alla piattaforma di elaborazione, che si trova 10 chilometri a ovest della costa. La lavorazione del gas avviene interamente al largo. Il gas e la condensa stabilizzata vengono trasferiti dalla piattaforma alla riva tramite due condotte separate che collegate al sistema di rete nazionale israeliano. Dallo Stato ebraico il gas viene quindi convogliato verso l’Egitto e la Giordania. Oltre al Leviathan, Israele dovrebbe iniziare nelle prossime settimane a esportare anche il gas proveniente da un altro giacimento israeliano offshore: Tamar. (Cae)