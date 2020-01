Business news: ufficializzato al Caio l’East Mediterranean Gas forum, Italia fra i paesi fondatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’East Mediterranean Gas forum (Emgf) diventa un’organizzazione internazionale dopo la firma dell’accordo quadro avvenuta al Cairo e l'Italia è uno dei paesi fondatori. L'ambiziosa iniziativa dell'Egitto, tesa a sfruttare gli impianti di rigassificazione sulla costa egiziana come snodo per il commercio di energia verso l’Europa e non solo, annovera fra i suoi membri l’Egitto, l’Italia, Israele, la Grecia, Cipro, l’Autorità nazionale palestinese e la Giordania. Il forum esclude la Turchia e crea una via alternativa al Turk Stream, il gasdotto russo-turco erede del South Stream che doveva arrivare in Italia. La Francia, da parte sua, ha inoltrato una richiesta ufficiale per aderire all'Emgf. "L’Italia è orgogliosa di far parte dell’East Mediterranean Gas Forum, un progetto che può accelerare la stabilizzazione e la condivisione delle competenze del gas nella regione", ha detto ad “Agenzia Nova”, Alessandra Todde, sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico, presente all'evento a nome del governo italiano. La presenza allo stesso tavolo di rappresentanti israeliani e palestinesi è peraltro un fatto di rilievo, che aumenta il prestigio di un appuntamento sì “tecnico” ma dal profondo significato politico. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", Israele ha aperto alle trattative con l'Anp per sviluppare il progetto del giacimento di gas Gaza Marine, a largo delle coste dell’enclave palestinese. Gaza Marine è stato scoperto dalla British Gas nel 2000 e si stima che contenga 32 miliardi di metri cubi di gas naturale, per un valore di 4 miliardi di dollari circa. Yasser Arafat allora lo definì “un dono di Allah”, ma ad oggi il giacimento non è ancora stato sfruttato. Nel marzo del 2018, l’anglo-olandese Royal Dutch Shell ha rinunciato alla propria partecipazione al giacimento di gas naturale, lasciando come unico stakeholder il Palestine Investment Fund, fondo sovrano palestinese. Secondo gli esperti, l’estrazione del gas palestinese richiederebbe circa 30 mesi e potrebbe porre fine al deficit energetico dell’enclave, vendendo le eccedenze all’estero. (Res)