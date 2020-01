Business News: Etiopia-Sudafrica, firmati accordi di cooperazione in tema di turismo e salute

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha concluso la sua visita ufficiale a Pretoria, ultima tappa di un tour africano che in precedenza lo ha visto anche in Repubblica di Guinea e in Guinea Equatoriale. In Sudafrica, riferiscono i media locali citando la presidenza etiope, Ahmed ha partecipato alle celebrazioni per il 108mo anniversario del Congresso nazionale africano (Anc, lo storico partito fondato da Nelson Mandela), a Kimberley, e ha incontrato a Pretoria il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa con il quale ha discusso di questioni bilaterali, internazionali e di interesse comune. Al termine del loro incontro i due leader hanno inoltre assistito alla firma di un accordo e di due protocolli d'intesa che prevedono rispettivamente la liberalizzazione dei visti per i titolari di passaporti diplomatici e il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di turismo e salute. Oltre a incoraggiare le società sudafricane a investire in Etiopia e ad accettare di cooperare nel settore delle piccole e medie imprese (Pmi), le due parti hanno inoltre concordato di rafforzare la cooperazione nei settori dell'estrazione mineraria, dell'agricoltura e del trasferimento di conoscenze, oltre a concordare sulla necessità di cooperare per la tutela dei cittadini etiopi residenti in Sudafrica e per contrastare l'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e il contrabbando. (Res)