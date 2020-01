Business News: Ghana, ad Accra Congresso Dowac su attività offshore in Africa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre giovedì ad Accra, in Ghana, il quarto Congresso sulle acque profonde dell'Africa occidentale (Dowac), appuntamento di settore che si concentra sulle attività estrattive offshore della regione. All'appuntamento, organizzato dal gruppo Offshore West Africa, partecipano numerosi paesi dell'Africa occidentale e verranno promossi progetti in corso in Ghana, Gabon, Repubblica del Congo, Angola, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Costa d'Avorio. Obiettivo dell'incontro è in particolare quello di indagare nuovi potenziali di investimento in acque profonde, di discutere quali quadri normativi attuare per ottimizzare le strategie estrattive, oltre che di aggiornarsi sull'evoluzione del quadro legale per incrementare la produzione locale. Gli organizzatori attendono centinaia di espositori e fino a 20 mila visitatori. (Res)