Serbia-Kosovo: presidente Thaci, confronto "costruttivo" con Borrell su ripresa dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha affermato di aver avuto oggi un colloquio telefonico "costruttivo" con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. Scrivendo sul suo profilo Twitter, Thaci ha detto di aver sottolineato l'urgenza di un'immediata liberalizzazione dei visti per il Kosovo e di una ripresa "incondizionata" del dialogo tra Pristina e Belgrado. Il presidente kosovaro ha inoltre detto di aver evidenziato nel colloquio l'importanza di una chiara prospettiva europea per il Kosovo basata sul merito. (segue) (Kop)