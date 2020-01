I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: colloqui telefonici con presidenti Vucic e Thaci per Alto rappresentante Ue Borrell - L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, ha avuto oggi conversazioni telefoniche con i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, sugli ultimi sviluppi nella regione e sulla necessità di riprendere il dialogo tra Belgrado e Pristina. Lo riferisce una nota del Servizio europeo per l'azione esterna, secondo cui Borrell ha ribadito la sua volontà di agire come mediatore nel dialogo, con il sostegno degli Stati membri. Nel colloquio con Thaci, Borrell ha voluto essere aggiornato sulle prospettive riguardo la formazione di un nuovo governo a Pristina. L'Alto rappresentante Ue ha quindi invitato i leader politici kosovari a procedere in maniera rapida alla formazione del nuovo governo, "nell'interesse del Kosovo e dei suoi cittadini". Altro tema affrontato nelle due conversazioni è stato quello delle prospettive di integrazione europea della regione balcanica, in particolare in vista del summit Ue-Balcani in programma a Zagabria nel maggio 2020. Borrell ha infine confermato che si recherà in visita a Pristina e Belgrado nelle prossime settimane. (segue) (Res)