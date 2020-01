Kosovo: presidente albanese Meta su massacro di Recak, "testimonianza di un genocidio nel cuore dell'Europa" (2)

- Gli ambasciatori del Quintetto per il Kosovo (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) hanno diffuso un comunicato stampa per commemorare il 21mo anniversario del massacro di Recak, in cui le forze armate serbe hanno ucciso 45 civili albanesi nel gennaio 1999. Nel comunicato gli ambasciatori ricordano come il massacro di Recak abbia determinato l'intervento della Nato per mettere fine ad una catastrofe umanitaria in Kosovo. "Onoriamo la memoria di coloro che hanno perso la vita a Recak e in tutti gli altri massacri avvenuti in Kosovo due decenni fa lavorando insieme per costruire un futuro di pace, giustizia e prosperità per le prossime generazioni", si legge nel comunicato. Gli ambasciatori invitano che Pristina e Belgrado ad assicurare che le vittime ed i loro familiari abbiano pieno accesso alla giustizia e alle informazioni sul destino dei loro cari. (Alt)