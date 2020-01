I fatti del giorno - Balcani (3)

- Albania-Kosovo: scontro fra premier, Rama denuncia Haradinaj per "diffamazione" - Il premier albanese Edi Rama ha sporto denuncia contro l'omologo uscente del Kosovo Ramush Haradinaj per "diffamazione". Il documento presentato presso le autorità giudiziarie del Kosovo è stato reso pubblico dall'Istituto per la giustizia del Kosovo. Secondo il premier albanese, Haradinaj, in modo ripetuto e nello specifico in due interviste televisive, lo avrebbe accusato di aver sostenuto l'idea dello scambio di territori tra Kosovo e Serbia, come una soluzione per il raggiungimento di un accordo per la normalizzazione dei rapporti fra i due paesi e quindi di essersi "messo a servizio di un'idea che è a danno dell'interesse della nazionale albanese in generale e quella del Kosovo in particolare", una posizione definita "un tradimento" da parte di Haradinaj. (segue) (Res)