Albania-Kosovo: opposizione, critiche a premier Rama per denuncia contro omologo Haradinaj

- L'opposizione politica albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha ha aspramente criticato la denuncia per diffamazione avanzata dal primo ministro Edi Rama nei confronti dell’omologo kosovaro uscente, Ramush Haradinaj per "diffamazione". Stando al leader dell’opposizione, la “pseudo denuncia di Rama è una forma di perversione antinazionale”. “Il fatto che Haradinaj debba far fronte ad accuse simili dopo tutto il sangue che la sua famiglia ha sacrificato per il Kosovo è una vergogna su cui non si può soprassedere: un atto estremamente basso che merita il rifiuto dei cittadini nei confronti del fallimento politico e morale di un premier di fronte a tutto il popolo albanese”, ha scritto Basha sul suo profilo Facebook. Secondo il premier albanese, Haradinaj, in modo ripetuto e nello specifico in due interviste televisive, lo avrebbe accusato di aver sostenuto l'idea dello scambio di territori tra Kosovo e Serbia, come una soluzione per il raggiungimento di un accordo per la normalizzazione dei rapporti fra i due paesi e quindi di essersi "messo a servizio di un'idea che è a danno dell'interesse della nazionale albanese in generale e quella del Kosovo in particolare", una posizione definita "un tradimento" da parte di Haradinaj. (segue) (Alt)