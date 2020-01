Albania-Kosovo: opposizione, critiche a premier Rama per denuncia contro omologo Haradinaj (2)

- Nel testo della denuncia, Rama avrebbe dichiarato di "non aver mai sostenuto e di non essersi mai dichiarato a favore di tale idea" e che la sua posizione sarebbe stata solo quella di "sostenere la posizione della Repubblica del Kosovo verso un accordo che avrebbe portato al riconoscimento reciproco dei due paesi e avrebbe aperto al Kosovo la via della sua integrazione euro-atlantica". Il premier ha chiesto un "risarcimento danni" e che Haradinaj venga costretto "ad una smentita pubblica". In un suo post su Facebook, Haradinaj ha replicato considerando la denuncia di Rama "del tutto infondata e una diversione politica per nascondersi fra rumori mediatici e sfuggire alle responsabilità. La nostra nazione e il Kosovo hanno per fortuna degli uomini che lo possono tutelare in qualsiasi momento", ha scritto Haradinaj. (Alt)