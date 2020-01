Kosovo: lettera di Kurti a Mustafa, dispiaciuto che negoziati su formazione governo siano fermi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Thaci ha inviato nei giorni scorsi una lettera al leader del Movimento Vetevendosje Kurti, chiedendogli di fare chiarezza sulle sue intenzioni di accettare o meno il mandato da premier. Secondo Thaci, i cittadini del Kosovo stanno attendendo giustamente di avere un governo funzionante: "Come presidente della Repubblica, sono obbligato a prendere azione senza ulteriore ritardo, seguendo tutti i passi costituzionali, affinché i cittadini abbiano il loro governo il prima possibile". Thaci ha invitato quindi Kurti a chiarire quanto prima se vuole indicare o meno un nome per il ruolo di primo ministro, facendo notare che un rifiuto di tale proposta "non è esclusa se il partito o la coalizione in questione rifiuterà di assumere l'incarico". (segue) (Kop)