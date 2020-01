Kosovo: lettera di Kurti a Mustafa, dispiaciuto che negoziati su formazione governo siano fermi (7)

- L’ultimo incontro fra i leader del Movimento Vetevendosje e della Lega democratica del Kosovo (Ldk) nei giorni scorsi si è concluso senza un accordo. Secondo la Costituzione kosovara, il presidente della Repubblica propone al parlamento il candidato all'incarico di premier dopo le consultazioni con il partito che ha vinto le elezioni, in questo caso Vetevendosje e Kurti come suo leader. Ma non prevede tuttavia nessun limite di tempo entro il quale il partito che ha vinto le elezioni debba proporre il candidato a premier. Dal momento però in cui il presidente concede al candidato a premier il mandato per costituire l'esecutivo, l'intero processo dovrebbe essere concluso entro 15 giorni. In caso di un fallito tentativo per la formazione del governo, allora il presidente dovrebbe chiedere al partito che si trova al secondo posto per numero di voti, di cercare di costituire l'esecutivo. (Kop)