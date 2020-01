Albania-Kosovo: sondaggio su tasso soddisfazione al lavoro, malcontento al 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 60 per cento delle persone che hanno un impiego in Albania e in Kosovo non sono contenti del loro lavoro: lo rivela un sondaggio sul tasso di soddisfazione, realizzato contemporaneamente nei due paesi, dall'EP & Partners Consultancy. Secondo i dati, il 51 per cento degli interpellati non sono soddisfatti, mentre il 9 per cento risulterebbe molto insoddisfatto. Solo il 9 per cento degli interpellati sarebbe molto contento e il 32 per cento contento. Rispetto al precedente sondaggio condotto due anni fa, il tasso di insoddisfazione sarebbe calato di 4 punti percentuali. I dati rivelano inoltre che il 57 per cento dei dipendenti prospettano la possibilità di cambiare lavoro entro l'anno, principalmente a causa del salario. (segue) (Alt)