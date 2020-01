Business news: Cina, "Un mondo in cambiamento" tema dell'edizione 2020 del Forum Boao per l'Asia

- La conferenza annuale di quest'anno del Forum Boao per l'Asia (Bfa) si concentrerà sulle tendenze di sviluppo, i cambiamenti industriali, l'avanguardia dell'innovazione e la governance globale. Lo ha annunciato il segretario generale del Forum, Li Baodong. La conferenza, in programma dal 24 al 27 marzo a Boao, una città costiera nella provincia cinese meridionale dell'isola di Hainan, avrà come tema "Un mondo in cambiamento: unirsi per un futuro condiviso", ha detto Li in una conferenza stampa. Il programma comprenderà circa 50 sessioni ufficiali, tra cui il plenum di apertura, sessioni a tema, riunioni della tavola rotonda e dialoghi speciali. Gli appuntamenti sono classificati in cinque moduli: tendenze di sviluppo, cambiamenti industriali, all'avanguardia dell'innovazione, lifestyle e governance globale. (Cip)