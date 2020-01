Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, domenica 19 gennaio, Torino e in Piemonte:REGIONEOre 9, Sestriere (TO), il vicepresidente Carosso assiste all'Audi FIS Ski World Cup di Sci Alpino - Slalom Gigante Parallelo Femminile(Rpi)