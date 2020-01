Business news: Usa-Cina, tecnologia resta terreno di scontro nonostante l’accordo commerciale provvisorio

- Cina e Stati Uniti firmeranno a Washington il cosiddetto accordo di “fase uno”: una intesa commerciale provvisoria raggiunta al culmine di mesi di difficili negoziati, per attenuare la guerra dei dazi che oppone le due maggiori economie globali sin dal 2018. Grazie all’intesa, i cui dettagli verranno presentati dopo la firma dell’accordo, l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, pare avere incassato importanti concessioni tese al riequilibrio della bilancia commerciale tra i due paesi, in particolare tramite un massiccio incremento delle importazioni cinesi di merci agricole dagli Stati Uniti. Il testo dell’accordo includerebbe anche l’impegno reciproco a evitare la svalutazione delle valute come arma impropria per acquisire un vantaggio competitivo sul piano commerciale. Proprio l’intesa in tal senso avrebbe convinto Washington a rimuovere Pechino dalla lista dei paesi manipolatori della valuta questa settimana, alla viglia della firma dell’accordo. Stati Uniti e Cina restano però ancora lontani da una soluzione alle radici più profonde e strutturali delle recenti tensioni: tra queste lo scontro di natura strategica per il primato tecnologico, che coinvolge colossi aziendali come il costruttore cinese di sistemi elettronici per le comunicazioni Huawei, leader globale del 5G. Proprio su Huawei potrebbero abbattersi a breve nuovi provvedimenti restrittivi da parte dei decisori politici statunitensi. Nelle ultime ore, inoltre, è circolata la notizia che Washington sta intensificando le pressioni sul principale produttore mondiale di chip a contratto, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), affinché trasferisca la produzione in territorio statunitense. (Cip)