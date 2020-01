Business news: Usa-Cina, presidente Trump e vicepremier cinese Liu firmano prima fase accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa, Donald Trump, e il vice premier cinese Liu He, hanno firmato la prima fase dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina alla Casa Bianca. La firma dell’accordo giunge dopo lunghi negoziati e una guerra commerciale di quasi due anni. Il presidente statunitense ha tuttavia avvertito che i dazi sui prodotti cinesi resteranno comunque in vigore fino a quando non sarà raggiunta la fase due dell’accordo. "Questa è un'occasione molto importante e straordinaria", ha dichiarato Trump durante la cerimonia di firma. "Facciamo un passo importante, uno che non è mai stato fatto prima con la Cina, verso un futuro di commercio equo e reciproco mentre firmiamo la Fase Uno dello storico accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Insieme, stiamo sistemando i torti del passato e offrendo un futuro di giustizia economica e sicurezza per i lavoratori, gli agricoltori e le famiglie statunitensi. Voglio ringraziare il presidente Xi (Jinping), che sta guardando mentre parliamo, e andrò in Cina in un futuro non troppo lontano”, ha affermato Trump. Il presidente ha sottolineato nel suo discorso che la Cina sta aiutando gli Stati Uniti nei dialoghi con la Corea del Nord. L'accordo, secondo la Casa Bianca, riguarda la protezione e l'applicazione della proprietà intellettuale, ponendo fine al trasferimento di tecnologia forzata, all'espansione degli acquisti agricoli statunitensi, alla manipolazione di valuta e al riequilibrio delle relazioni commerciali Stati Uniti-Cina. (Res)