Business news: Hong Kong, nel 2019 visitatori in calo del 14,2 per cento

- L'afflusso di visitatori a Hong Kong per l'intero anno 2019 è stato di 55,9 milioni e ha subito un calo su base annua del 14,2 per cento, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio del turismo di Hong Kong (Hktb). Gli arrivi nella prima metà del 2019 hanno registrato un aumento del 13,9 per cento, ma il numero di visitatori ha iniziato a diminuire a luglio a causa dei disordini sociali e la diminuzione è peggiorata nei mesi successivi, portando a un calo del 39,1 per cento nella seconda metà dell'anno. Tutti i paesi di provenienza hanno registrato un declino dei visitatori in partenza per la città. I mercati della Cina continentale e dei voli a corto raggio hanno registrato cali rispettivi del 14,2 e del 18,7 per cento, mentre i mercati a lungo raggio e i nuovi mercati del 12,7 e del 13,5 rispettivamente. "L'industria del turismo di Hong Kong ha affrontato sfide eccezionali nel corso dell'ultimo anno, ma ho piena fiducia nella nostra capacità di ripresa e nel nostro richiamo come destinazione di viaggio di livello mondiale", ha dichiarato YK Pang, presidente dell'Ufficio del turismo. (Cip)