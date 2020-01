Business news: Cina, reddito pro capite in aumento dell'8,9 per cento nel 2019

- Il reddito disponibile pro capite della Cina nel 2019 è stato di 30.733 yuan (4.464 dollari), con un aumento nominale dell'8,9 per cento, 0,2 punti percentuali in più rispetto all'anno precedente. Lo hanno evidenziato i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Il reddito disponibile pro capite delle famiglie urbane è stato di 42.359 yuan (6.153 dollari), con una crescita nominale del 7,9 per cento. Quello delle famiglie rurali è stato di 16.021 yuan (2.327 dollari), cresciuto del 9,6 per cento. Il reddito disponibile pro capite delle famiglie urbane è stato di 2,64 volte quello delle famiglie rurali, lo 0,05 in meno rispetto all'anno precedente. La media del reddito disponibile pro capite nazionale è stata di 26.523 yuan (3.853 dollari), con un aumento nominale del nove per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)