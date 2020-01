Business news: Offerta pubblica iniziale di Aramco raggiunge valore complessivo di 29,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta pubblica iniziale (Ipo) da record della compagnia petrolifera saudita Aramco ha raggiunto il valore di 29,4 miliardi di dollari dopo che la società ha scelto di esercitare la cosiddetta opzione “greenshoe” per vendere ulteriori 450 milioni di azioni. Lo ha annunciato la stessa Aramco in una nota. La compagnia petrolifera, considerata la più grande azienda del mondo, ha quotato l’1,5 per cento dei suoi asset lo scorso 11 dicembre sulla Borsa saudita, raccogliendo nel processo di Ipo 25,6 miliardi di dollari che hanno valutato le sue azioni a 32 ryal sauditi (8,53 dollari). L'opzione “greenshoe” consente alle società di vendere ulteriori azioni dopo che una Ipo è stata completata in caso di richiesta sufficiente da parte degli investitori. "Le 450.000.000 di azioni soggette all'opzione di sovrallocazione erano state assegnate agli investitori durante il processo di creazione del libro per l’Ipo e pertanto non sono state offerte sul mercato ulteriori azioni", ha affermato Aramco nella nota. (Res)