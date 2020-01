Business news: ministro Petrolio iracheno, al lavoro per portare produzione a 8 milioni di barili al giorno entro 2040

- L’Iraq sta lavorando per aumentare la produzione di petrolio e gas nel 2040 fino a 8 milioni di barili al giorno. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio iracheno, Thamer al Ghadhban. Citato dal quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, Al Ghadhban ha affermato che il ministero del Petrolio procederà verso una transizione tecnologica, economica e amministrativa, per stare al passo con il grande sviluppo nel settore petrolifero globale. “Aumenteremo la produzione di petrolio e gas con l’obiettivo di raggiungere tassi tra i 6 e gli 8 milioni di barili al giorno nei prossimi due decenni", ha dichiarato Al Ghadhban. Secondo produttore dell’Organizzazione dei paesi esportatori di Petrolio (Opec), attualmente l’Iraq ha una produzione media di 4,45 milioni di barili al giorno. Il paese ha aumentato in modo considerevole la produzione petrolifera dal 2014, quando l’output era intorno a 2,96 milioni di barili al giorno. (Irb)