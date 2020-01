Sicurezza: De Corato a Minniti su aggressione capotreno, dichiarazioni senza riscontro con la realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, alla polizia locale e all'immigrazione Riccardo De Corato, risponde in una nota alle affermazioni di Santo Minniti (PD) sull'aggressione alla capotreno: "Sono fuori luogo perché non hanno alcun riscontro con la realtà le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Municipio 6 Minniti sull'aggressione subita ieri dalla capotreno. Infatti, non si capisce qual è il legame tra la decisione della Regione di prolungare il servizio con Trenord e la mancanza di sicurezza sui treni, visto che è di competenza innanzitutto della Polfer. Di questo ci stiamo occupando, visto che abbiamo presentato al Prefetto di Lecco un progetto per impiegare poliziotti in pensione e carabinieri in congedo sui treni della linea Milano-Lecco, una delle più pericolose. Progetto che intendiamo poi estendere alle altre linee lombarde". "Inoltre, ho chiesto più volte (e continuerò a farlo) al ministro Lamorgese di disporre anche sui convogli i militari già presenti nelle stazioni. Nessuno urla, ma chiediamo risposte a chi è deputato a garantire la sicurezza e nel frattempo ci muoviamo con nostre proposte. Per quanto riguarda ATM, stenderei un velo pietoso sulle condizioni di sicurezza sia sui mezzi in superficie (linea 90/91), sia nelle metropolitane, con aggressioni e borseggi quasi quotidiani come denunciano le RSU - conclude De Corato - Credo che il presidente Minniti dovrebbe concentrarsi più sui problemi del suo Municipio, anziché esprimersi su questioni di cui non ha una perfetta cognizione". (com)