Business news: Vietnam, banca centrale entrerà nella Banca dei regolamenti internazionali

- La Banca di Stato del Vietnam, la banca centrale, è stata invitata, insieme al Kuwait e al Marocco, a unirsi ai membri della Banca dei regolamenti internazionali (Bri). Per l’organizzazione internazionale, in cui attualmente sono rappresentate le banche centrali di 60 paesi, si tratta del primo allargamento dal 2011. Salirà anche il numero dei membri dei due comitati della Banca con sede a Basilea, in Svizzera: il Comitato sul sistema finanziario globale (a 28 membri) e il Comitato per i mercati (a 27). Il primo ha invitato l’Argentina, la Russia, l’Arabia Saudita il Sudafrica e la Thailandia. Il secondo la Malesia, la Russia, il Sudafrica e la Turchia. (Fim)