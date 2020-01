Business news: Cina, provincia di Hainan prevede crescita del 5,8 per cento

- La crescita della provincia di Hainan, all'estremità meridionale del paese, è stimata al 5,8 per cento annuo nel 2019. Lo ha dichiarato Shen Xiaoming, governatore di Hainan, secondo cui la provincia ha fissato un obiettivo di crescita del PIL del 6,5 per cento per quest'anno. L'anno scorso, le entrate del turismo di Hainan sono cresciute dell'11,3 per cento annuo e il numero di turisti stranieri è aumentato del 13,6 per cento, 9 punti percentuali in più rispetto alla media del paese. Il reddito pro capite dei residenti nelle aree urbane e rurali è aumentato dell'8 per cento. Il dato dovrebbe aumentare dell'8 per cento tra i residenti urbani e dell'8,2 per cento tra i residenti rurali nel 2020. La provincia punta a creare 130 mila posti di lavoro urbani quest'anno. Sia l'uso effettivo di capitale straniero sia il numero di imprese di recente costituzione con finanziamenti all'estero ad Hainan sono cresciuti di oltre il 100 per cento nel 2019. Più di 7.700 lavoratori qualificati internazionali si sono trasferiti ad Hainan per lavoro da aprile 2018, afferma il rapporto. (Cip)