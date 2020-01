Business news: Nepal, compagnia aerea di bandiera, finanze in miglioramento

- La Nepal Airlines Corporation (Nac), la compagnia aera di bandiera nepalese, ha versato 572 milioni di rupie (4,47 milioni di euro) al Citizens Investment Trust, il fondo di investimento pubblico, dopo aver mancato tre rate trimestrali, e ha accantonato 440 milioni di rupie (34,44 milioni di euro) per l’Employees Provident Fund, il fondo previdenziale dei dipendenti, in vista del versamento del 29 gennaio. Lo ha reso noto il direttore finanziario, Umesh Poudel, che ha attribuito il miglioramento delle finanze aziendali alla stagione turistica autunnale, tra settembre e novembre, mesi in cui si concentra il 35 per cento dell’afflusso annuale di turisti. Il presidente esecutivo, Madan Kharel, ha aggiunto che la percentuale dei posti occupati è salita all’80 per cento, soprattutto per l’impiego degli Airbus A330 a fusoliera larga, acquistati nel 2018. Kharel ha annunciato che dal 2 marzo il vettore offrirà collegamenti per l’aeroporto Internazionale di Narita, in Giappone, e dal 15 marzo per quello di Guangzhou, in Cina. (Inn)