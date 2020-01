Business news: israeliana Elbit Systems fornirà munizioni anticarro M339 alla Finlandia

- Il ministero della Difesa finlandese ha selezionato l'israeliana Elbit Systems per la fornitura di munizioni per i carri armati Leopard 2. Lo riporta il quotidiano d'informazione economica israeliano "Globes". L'azienda specializzata nella produzione di strumentazione elettronica per la difesa si è aggiudicata la fornitura di M339, munizioni multifunzione altamente esplosive con un calibro da 120 millimetri e compatibili con i requisiti Nato. La Elbit Systems ha già ottenuto vari contratti non solamente con le forze di difesa israeliane, ma anche con eserciti occidentali tra cui quello dei Paesi Bassi. (Res)