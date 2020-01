Business news: Banca centrale cinese, concessi nuovi prestiti a breve e medio termine a tasso invariato

- La Banca popolare cinese (Pboc), la banca centrale, ha concesso nuovi prestiti a breve e medio termine, ma ne ha mantenuti invariati i costi, nel tentativo di mantenere un'adeguata liquidità nel contesto del rallentamento dell'economia e di prevenire una potenziale crisi in vista del nuovo anno lunare. La Pboc ha comunicato sul suo sito web il tasso di interesse sui prestiti a breve e medio termine a un anno è rimasto al 3,25 per cento. L'istituto di credito ha iniettato 300 miliardi di yuan (43,5 miliardi di dollari) di liquidità nel sistema bancario. La banca centrale ha spiegato che l'iniezione aveva lo scopo di compensare l'impatto di fattori come il pagamento delle imposte e la domanda di cassa e garantire una liquidità ragionevolmente ampia prima dell'inizio, venerdì prossimo, 24 gennaio, delle festività del Capodanno lunare, della durata di una settimana. L'aumento della domanda di liquidità da parte di aziende e famiglie per le festività, un'ondata di emissioni speciali di obbligazioni da parte dei governi locali e i pagamenti fiscali trimestrali delle imprese hanno concorso a drenare fondi dal sistema bancario. Alcuni analisti prevedono che il divario di liquidità potrebbe ammontare fino a 2.800 miliardi di yuan (oltre 405,7 miliardi di dollari). (Cip)