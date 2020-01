Business news: Cina-Myanmar, lanciata nuova rotta tra Haikou e Rangoon

- Una nuova rotta aerea diretta è stata lanciata tra Haikou, capitale della provincia di Hainan, nel sud della Cina, e Rangoon, nel Myanmar. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Si tratta della seconda rotta diretta che collega Hainan con il Myanmar. L'operatore è China Jiuyuan Airlines, con tre voli di andata e ritorno in programma ogni settimana. Qiu Jianming, direttore marketing della compagnia aerea, ha dichiarato che i collegamenti col Myanmar sono stati lanciati a ottobre 2018 e che sono attive tre rotte, da Guangzhou, Guiyang e Changsha. "Il Myanmar è un paese importante che partecipa all'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). Apprezziamo il mercato birmano", ha affermato Qiu. Nel giugno 2019 è stato lanciato un collegamento diretto che collega Haikou con Mandalay nel Myanmar. (Cip)