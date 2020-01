Business news: India, inflazione all’ingrosso al 2,59 per cento a dicembre

- L’inflazione all’ingrosso in India è salita al 2,59 per cento a dicembre, dopo lo 0,58 per cento di novembre; nel dicembre del 2018 il tasso era del 3,46 per cento. Lo ha reso noto il ministero del Commercio e dell’Industria. L’incremento mensile è attribuito ai generi alimentari. I prezzi degli alimenti sono aumentati del 13,12 per cento, dopo l’undici per cento di novembre. Anche i prodotti non alimentari, comunque, hanno registrato un rincaro significativo: 7,72 per cento, dopo l’1,93 per cento di novembre. Tra i generi alimentari l’aumento ha raggiunto un piccolo del 69,69 per cento, dovuto soprattutto alle cipolle (455,83 per cento) e alle patate (44,97 per cento). L’inflazione al dettaglio in India è aumentata del 7,35 per cento a dicembre, toccando il livello più alto dal luglio del 2014. (Inn)