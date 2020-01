Business news: India, inflazione al dettaglio al 7,35 per cento a dicembre, picco quinquennale

- L’inflazione al dettaglio in India è aumentata del 7,35 per cento a dicembre, toccando il livello più alto dal luglio del 2014. Lo ha reso noto il ministero delle Statistiche e dell’attuazione del programma. L’aumento è attribuito principalmente al rincaro delle verdure e in parte minore a quello delle tariffe telefoniche. I generi alimentari, che assorbono circa il 40 per cento della spesa delle famiglie, sono rincarati del 14 per cento a dicembre, il secondo mese consecutivo con un tasso a due cifre percentuali. Le verdure sono aumentate del 60 per cento, i legumi del 15,44 per cento, la carne e il pesce del 9,57 per cento. Per i primi due segmenti, gli aumenti sono stati determinati da eventi meteorologici avversi. Le patate, le cipolle e i pomodori sono i tre prodotti vegetali più importanti nel paniere dell’indice dei prezzi al consumo e hanno registrato rincari del 37, del 328 e del 35 per cento rispettivamente su base annua. (Inn)