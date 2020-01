Business news: gasdotto Iran-Pakistan-India, Delhi non è pronta per accordo e punta su Gnl russo

- Il governo indiano non è pronto a firmare un protocollo d’intesa per la costruzione di un gasdotto Iran-Pakistan-India. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e del gas naturale di Nuova Delhi, Dharmendra Pradhan, citato dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “Non vogliamo concordare alcunché col Pakistan. Siamo più interessati al gas naturale liquefatto russo”, ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo. Il motivo è il pessimo stato delle relazioni indo-pakistane, peggiorate ulteriormente nell’ultimo anno. Secondo indiscrezioni della stampa indiana, basate su fonti governative, sarebbero invece già in corso trattative indo-russe riguardanti forniture petrolifere dalla Russia all’India, intenzionata a diversificare le sue importazioni e a ridurre la dipendenza dal Medio Oriente, e i negoziatori starebbero trattando anche sul Gnl. Il quadro di riferimento è la tabella di marcia quinquennale per la cooperazione negli idrocarburi tracciata dal presidente della Russia, Vladimir Putin, e dal primo ministro dell’India, Narendra Modi, in occasione dell’ultimo vertice bilaterale annuale, svoltosi a settembre a Vladivostok, dove il leader indiano è stato anche ospite d’onore del Forum economico orientale di Vladivostok. (Inn)