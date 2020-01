Business news: India, Amazon investe un miliardo di dollari in digitalizzazione piccole e medie imprese indiane

- Amazon.com, il colosso mondiale del commercio elettronico, investirà un miliardo di dollari nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese indiane e si aspetta che le esportazioni di merci prodotte in India raggiungano un valore di dieci miliardi di dollari entro il 2025. Lo ha dichiarato il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in un intervento a un evento aziendale nello stadio Jawaharlal Nehru di Nuova Delhi. Il magnate statunitense ha aggiunto che l’alleanza tra l’India e gli Stati Uniti è molto stretta e sarà fondamentale per determinare un “secolo indiano”. La visita di Bezos cade in un periodo delicato per Amazon, così come per Flipkart: i due operatori sono indagati dalla Commissione per la concorrenza dell’India (Cci) per presunte violazioni alle norme sulla competizione. (Inn)