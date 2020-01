Business news: Nepal, costruzione aeroporto internazionale Gautam Buddha sarà completata entro marzo

- La costruzione dell’aeroporto internazionale Gautam Buddha (Gbia), a Siddharthanagar (già Bhairahawa), sarà ultimata entro marzo. Lo ha annunciato l’Autorità del Nepal per l’aviazione civile (Caan), dopo tre proroghe della scadenza per il completamento dei lavori. C’è ancora incertezza, tuttavia, sull’inizio dell’operatività, che dipenderà da varie questioni all’esame del ministero della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile (Moctca), risguardanti requisiti tecnici e risorse umane. In particolare, il ministero attende risposte dal Dipartimento dell’immigrazione, dalla Nepal Oil Corporation, dal Dipartimento delle dogane, dal Centro di gestione delle quarantene e dei pesticidi, dalle forze di sicurezza e da altre autorità in merito ai piani per l’apertura dei rispettivi uffici aeroportuali. (Inn)