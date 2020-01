Lombardia: il 26 gennaio visita del senatore Mirabelli a Milano e nel Lodigiano

- Domenica 26 gennaio il senatore Franco Mirabelli vicepresidente del gruppo Pd al Senato e capogruppo Pd in commissione parlamentare Antimafia visiterà i comuni della Lombardia. Primo appuntamento sarà a Milano: alle ore 10 presso il circolo Pd Giugni in via Astesani 27 a Milano, nel quartiere di Affori, Mirabelli parteciperà all'incontro organizzato dal Pd del Municipio 9 sul tema "Legge di Bilancio 2020: una buona legge per lo sviluppo dell'Italia", a cui interverrà anche il viceministro dell'Economia Antonio Misiani. Al pomeriggio, invece, Mirabelli sarà a Sant'Angelo Lodigiano per altri due appuntamenti organizzati dalla federazione del Pd del Lodigiano a cui parteciperanno anche Roberta Vallacchi (segretaria provinciale Pd federazione di Lodi), Giuseppe Di Silvestre (vicesegretario provinciale Pd Federazione di Lodi) e Claudia Peciotti (segreteria Pd Lombardia, responsabile Giustizia e Lotta alle mafie). Prima tappa alle ore 16:30 alla pietra d'inciampo a ricordo di Umberto Biancardi in Corso Umberto I 30 per celebrare così la Giornata della Memoria e poi seconda tappa alle ore 17 presso la Sala Girona in viale dei Partigiani 42 per l'incontro "Combattere le mafie al Nord: il ruolo della politica per una cultura della legalità". Focus dell'incontro sarà sensibilizzare sul fenomeno delle mafie al Nord e su come la politica possa realmente incidere per costruire e rafforzare una cultura della legalità. (Ren)