Sanità: Pasquali (Sir), accordo tra Idi e sindacati è "best practice"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Idi di Roma rappresenta una delle eccellenze nel panorama della dermatologia italiana, proprio grazie alle professionalità che vi operano. L'accordo tra l'Idi e le organizzazioni sindacali del comparto oltre ad essere una buona notizia è anche una 'best practice'". Lo ha affermato Francesco Pasquali, presidente di Sistema Impresa Roma, in merito all'accordo per comparto Istituto dermopatico della Capitale. "Si conferma - ha proseguito Pasquali - che a livello aziendale si riescono a trovare le soluzioni più performanti per entrambe le parti. La cessazione del trattamento di cassaintegrazione (Fis) e la riapertura degli ambulatori sono dei segnali importanti", ha concluso il presidente di Sistema Impresa Roma. (Ren)