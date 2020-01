Sardine: Fiano (Pd), spero sia tweet fake, altrimenti prendere provvedimenti disciplinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcosa non funziona se un poliziotto considera giusto denigrare movimenti politici, comunità in cui opera e centri sociali". Lo ha scritto su facebook Emanuele Fiano del Pd commentando il tweet di un anonimo presunto poliziotto, il quale parla di "Sardine e centri sociali" di Bologna mentre è ritratto con una pistola. "I poliziotti - ha proseguito Fiano - fanno un lavoro benemerito, di grande sacrificio, abnegazione e coraggio, il nostro impegno per dare a loro sempre il massimo possibile del nostro sforzo in Parlamento non cesserà mai, ma se questo tweet non risulterà essere un fake, mi auguro che verrano presi provvedimenti disciplinari", ha concluso Fiano. (Ren)