Business news: ambasciatore a Pechino Ferrari, stimato aumento del 20 per cento dei turisti cinesi nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2019 si è chiuso con un aumento dei turisti cinesi in Italia stimato nel 20 per cento. Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, in occasione della conferenza stampa che si è svolta +nella capitale cinese per la presentazione dell'Anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina. "Più di tre milioni di turisti cinesi vengono in Italia con 500 mila visti rilasciati all'anno: su questo dato si può lavorare molto. Molti di questi turisti vanno poi in altre città europee; Milano, ad esempio, è un hub turistico per andare nel resto d'Europa. I cinesi vengono, stanno a Milano alcuni giorni, vanno in Svizzera, magari a Parigi, poi a Venezia e ripartono da Milano", ha spiegato Ferrari. Sono invece 300 mila gli italiani che viaggiano verso la Cina. L'ambasciatore italiano ha spiegato che le stime per l'aumento dei turisti cinesi nel nostro paese si basano su tre fattori: l'esperienza passata, la distribuzione dei passaporti all'interno della Cina e la crescita della ricchezza pro capite della popolazione cinese. (Cip)