Business news: provincia cinese Shandong, commercio agricolo estero in aumento dell'8,1 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia orientale dello Shandong, la principale regione agricola della Cina, ha visto il valore del commercio estero di prodotti agricoli superare i 230,8 miliardi di yuan (circa 33,4 miliardi di dollari) nel 2019, con un aumento dell'8,1 per cento rispetto all'anno precedente. "Rispetto al commercio totale, le esportazioni hanno superato i 123,4 miliardi di yuan (17,9 miliardi di dollari) nel 2019, posizionandosi al primo posto nel paese, con un aumento del 7,3 per cento su base annua, pari al 22,8 per cento del valore totale delle esportazioni cinesi di prodotti agricoli", ha affermato Zhao Fengjie, vicecapo della dogana di Jinan, capitale provinciale. Lo Shandong ha anche importato prodotti agricoli per oltre 107 miliardi di yuan (15,5 miliardi di dollari), con un incremento del 9,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Secondo le statistiche doganali, l'America Latina, l'Unione europea e l'Australia sono stati i principali mercati di importazione dei prodotti agricoli di Shandong, mentre il Giappone, i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e l'Unione europea i principali mercati di esportazione. Per quanto riguarda i prodotti, le principali voci di importazioni sono state il grano, i prodotti acquatici e il cotone mentre le principali voci di esportazione i prodotti acquatici e le verdure. (Cip)