Business news: Trump, dopo accordo commerciale Usa-Cina 250 miliardi di dollari torneranno nel paese

- La prima fase dell'accordo commerciale firmato tra Cina e Stati Uniti garantirà un rientro di 250 miliardi di dollari negli Usa. E' quanto afferma il presidente statunitense, Donald Trump, che in un tweet definisce l'intesa "uno dei migliori accordi commerciali mai fatti", sottolineando quanto sia "positivo anche per la Cina e le nostre relazioni a lungo termine". "Siamo in un'ottima posizione per l'inizio della Fase Due - conclude l'inquilino della Casa Bianca - Non c'è mai stato niente di simile nella storia degli Stati Uniti". Il presidente Trump e il vicepremier Liu He hanno firmato la prima fase dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. La firma dell'accordo giunge dopo lunghi negoziati e una guerra commerciale di quasi due anni. (Res)