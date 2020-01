Business news: Pakistan, inaugurato porto di Gwadar

- Il porto sud-occidentale di Gwadar, aperto di recente in Pakistan, ha iniziato a gestire le merci in transito dirette verso e dall'Afghanistan senza sbocco sul mare, segnando un risultato significativo della collaborazione multi-miliardaria di Islamabad con la Cina. I funzionari hanno reso noto che la prima nave piena di container afghani ha raggiunto martedì 14 gennaio Gwadar. I container saranno caricati su camion per il trasporto in Afghanistan attraverso la città di confine pakistana di Chaman. Kabul ha utilizzato le rotte terrestri pakistane e due principali porti marittimi meridionali di Karachi e Port Qasim per il commercio internazionale nell'ambito di un accordo bilaterale con Islamabad, noto come Afghanistan Transit Trade Agreement. (Inn)