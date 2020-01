Fisco: Marin (FI), governo per regionali gioca carta disperata, ma è tardi

- "Il governo ha appena licenziato una manovra di bilancio tutta tassa e spendi". Lo ha affermato, in una nota, Marco Marin, deputato di Forza Italia. "Perché mette le mani nelle tasche degli Italiani per svariati miliardi di euro di nuove tasse - ha spiegato Marin - e spende sette miliardi solo per l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Questi sono i fatti concreti. Poi ci sono le parole. E soprattutto ci sono le prossime elezioni regionali con la ormai sempre più probabile vittoria del centrodestra in Calabria e in Emilia Romagna. E allora le quattro sinistre annunciano il taglio del cuneo fiscale. Ma come? Forza Italia ai giallorossi ha detto, chiesto, urlato di mettere nella legge di bilancio 10 miliardi per il taglio del cuneo fiscale e le quattro sinistre non lo hanno voluto fare e ora tentano di raccontare agli Italiani che sono pronti a farlo? La verità è che le quattro sinistre tra investimenti, imprese e lavoratori da una parte e assistenzialismo cronico dall'altra sceglieranno sempre il secondo. Questione di dna. Il governo sta solo giocando la carta della disperazione per tentare di recuperare in Emilia Romagna e Calabria. Troppo tardi. Gli Italiani capiscono che è una colossale presa in giro e il 26 gennaio li manderanno a casa", ha concluso il deputato Forza Italia. (Ren)