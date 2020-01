Milano: oltre 31 mila capi raccolti per i senzatetto in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati raccolti circa 31.500 capi, tra cui cappotti, maglioni, pantaloni pesanti nei punti di raccolta sparsi sul territorio milanese, su iniziativa del Comune, per aiutare i senzatetto a combattere il freddo invernale. Tutti gli indumenti erano in buono stato e andranno alle associazioni che erano ai gazebo oggi, alle unità mobili e agli ospiti dei centri comunali. (com)