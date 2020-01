FI: Giro (FI), Berlusconi frainteso, solo elogio qualità gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto ricevendo molti messaggi, alcuni risentiti. Calma ragazzi! Berlusconi è stato frainteso". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. "Ha solo elogiato - ha proseguito Giro - la qualità dei suoi parlamentari in Senato e alla Camera. Non è la prima volta che accade. Universitari nel senso di capaci e competenti, con questo non voleva dire che i gruppi di Lega e Fratelli d'Italia fossero da meno. Assolutamente. Studenti dell'asilo? Ma non si riferiva ai nostri alleati ma a ben altri". (Ren)