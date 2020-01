Craxi: Battilocchio (FI), patriota vero che non accettò Italia a sovranità limitata

- "Ha ragione il presidente Berlusconi, Craxi fu un anticipatore, un modernizzatore, un innovatore che aveva un disegno geopolitico chiaro con un Italia protagonista in Europa, nel Mediterraneo, nel mondo". Lo ha commentato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia in questi giorni ad Hammamet per il ventennale della scomparsa, commentando l'inaugurazione della mostra 'Craxi ambasciatore del mondo'. "Un patriota vero che dimostrò coi fatti e le scelte che l'Italia non poteva accettare il ruolo di potenza a sovranità limitata. Avanti nel suo ricordo. Era innamorato della libertà che difese, con passione, ad est come ad ovest, in Sud America come nell'Europa orientale comunista", ha concluso. (Ren)