Monza: operazione della Polizia Locale contro alcol alla guida e prostituzione

- Dalle ore 20 di ieri fino alle ore 03 di oggi, 5 pattuglie (di cui 2 auto "civette") del Comando Polizia Locale di Monza hanno effettuato una massiccia operazione riguardante attività sul contrasto al fenomeno della prostituzione e controlli al contrasto alla guida di veicoli in stato di ebbrezza. I controlli sono stati espletati su tutto il territorio comunale e in particolare nel centro storico in via S. Martino, ove settimana scorsa si era verificata l' aggressione ad un ragazzo con l' asportazione del suo telefonino, probabilmente ad opera di suoi coetanei. Per l'attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza, gli operatori della Polizia Locale hanno controllato 50 veicoli e sottoposto al controllo con apparecchiatura alcotest circa 40 conducenti. Tutti risultati in regola con il tasso alcolemico nel sangue, eccetto per il conducente di un autovettura che trasportava due passeggeri e circolava in via Ticino (zona S. Fruttuoso), al quale è stata ritirata la patente e multato con una sanzione di 532 euro, in quanto è risultato positivo al test alcolemico con un valore di 0,69 mlg di alcool nel sangue, valore non ricompreso nella fascia penale. Sul fronte del contrasto alla fenomeno della prostituzione, il personale della Polizia Locale ha effettuato il controllo di Viale Lombardia, via Ticino, piazzale Virgilio, viale Campania, Viale delle Industrie, dove durante la perlustrazione veniva accertata la presenza di una decina di prostitute. Gli uomini della Polizia Locale a bordo di due autovetture "civette" si sono appostati nelle vicinanze delle prostitute e sono intervenuti in due occasioni, multando con una sanzione 200 euro cadauno, ai sensi dell' articolo 9 del nuovo regolamento di Polizia Urbana, due conducenti e due prostitute per aver effettuato contrattazione di prestazione sessuali, creando intralcio agli altri veicoli in circolazione. Nell'ambito di tutti controlli venivano anche sanzionati numero 61 veicoli per sosta irregolare (in sosta sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, in curva, in corrispondenza prossimità di intersezioni). (com)