Fisco: Bellachioma (Lega), tassa ombra è da manicomio

- "Con il governo delle tasse e delle bugie, al peggio non c'è mai fine". Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega in commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Ercole Bellachioma. "La 'tassa sull'ombra' sembra una barzelletta - ha proseguito Bellachioma - invece è l'ultimo dei film horror girato da Gualtieri durante l'approvazione della legge di bilancio, come da noi più volte denunciato. Tassare chi fa ombra con il proprio balcone o la propria veranda è una misura allucinante, degna più di un manicomio che di un paese che vorrebbe rimettersi in piedi. Giù le mani dalle tasche degli italiani", ha concluso l'esponente della Lega. (Ren)